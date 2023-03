Plages de Corse

La Corse compte plus de mille kilomètres de côte paradisiaque. Comme l'île de beauté recèle plus de 170 plages, depuis les grandes plages de sable fin aux petites criques sauvages, il a fallu se résoudre à une sélection et ne retenir que 80 sites. Cet ouvrage vous offre une promenade balnéaire tout autour de l'île, à la découverte de plages de rêve aux eaux transparentes et aux couleurs incomparables. Une déambulation de la côte ouest à l'extrême sud, en passant par les plages de la Balagne, de l'Agriate, du Cap Corse et de la côte orientale. En couverture : la plage de Canetto (extrême sud)