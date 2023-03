Cultiver des agrumes bio. Choix, plantation, soins, récolte

Le plaisir de cueillir oranges, citrons, clémentines... dans son propre jardin ! Découvrez le plaisir de cueillir oranges, citrons, clémentines... dans votre propre jardin ! Les agrumes peuvent se cultiver partout (hors zones de montagne), et ce livre vous accompagnera dans toutes les étapes de leur production, du choix de la variété adaptée à votre climat jusqu'à la récolte, en passant par la plantation et les soins. Un guide à destination du jardinier amateur comme du professionnel débutant, au propos très pédagogique et largement illustré.