Chine-USA, la guerre de tous les dangers

La Chine est devenue le principal adversaire de l'Occident. Est-elle re ? ellement une menace pour les E ? tats- Unis ? Pourquoi est-elle conside ? re ? e comme une menace pour l'OTAN ? Le spectre d'une invasion de Taïwan par la Chine est-il une menace re ? elle ou un pre ? texte avance ? par un Occident en de ? clin pour neutraliser son principal compe ? titeur ? En s'appuyant sur les dossiers des services de renseignement et les rapports officiels, Jacques Baud analyse la situation de la Chine dans son contexte re ? gional et plane ? taire. L'ouvrage revient sur la guerre secre`te que les Occidentaux livrent a` la Chine depuis la guerre froide, la guerre e ? conomique de ? clenche ? e par l'administration Trump et a` laquelle s'est jointe l'Europe, ainsi que les conse ? quences de la crise de la CoViD. Il examine les conse ? quences d'un conflit ouvert entre la Chine et Taïwan sur l'ordre international.