Bébé mange comme nous. 140 recettes parents-bébé à partager en famille

Les débuts de l'alimentation solide de votre enfant peuvent parfois paraître en décalage avec les principes du maternage proximal : intuition, écoute de son enfant, confiance mutuelle. Tout à coup, on doit compter au gramme près chaque aliment, les réduire systématiquement en purée, sans lui accorder la moindre autonomie. A cela s'ajoute la pression culpabilisante de devoir cuisiner maison, bio et de saison chacun de ses repas. Dans ce guide aux 140 recettes, découvrez toutes les astuces et conseils pour manger en famille la même chose, tout en faisant découvrir à votre enfant, dès ses 4 mois, les 1 001 textures des aliments pour développer sa dextérité, s'éveiller à la conscience de ses besoins et gagner confiance en lui. Pour tous les parents qui souhaitent se lancer dans l'alimentation autonome en toute simplicité : des règles de base, des conseils concrets en organisation, et des recettes rapides, équilibrées et gourmandes à partager en famille !