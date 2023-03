Mon guide anti-acné. Mes recettes pour un peau naturellement saine

Connaissez-vous les différents types d'acné ? Ses causes, ses facteurs aggravants ? Les plantes, huiles essentielles, herbes aromatiques et épices idéales pour favoriser une bonne santé de la peau ? Dans ce guide scientifique complet, la naturopathe Victorine Hamel rend accessible une compréhension globale et des solutions concrètes pour lutter contre l'acné, ainsi que 35 recettes pour mettre à exécution ses conseils !