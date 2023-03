Languedoc-Roussillon. Guide + Atlas + Carte

Depuis les vestiges romains de Nîmes et le pont du Gard, jusqu'au sommet mythique du Canigou, en passant par les étangs bordant Montpellier peuplés de flamants, le Canal du Midi et la cité médiévale de Carcassonne. L'escalade du mont Lozère et une visite des gouffres et grottes aux concrétions fantaisistes. Vautours des gorges de la Jonte, taureaux de Camargue, loups et bisons du Gévaudan. Les fauvistes, l'empreinte catalane et l'ancienne puissance des évêques de Mende. La course camarguaise, le célébrissime cassoulet de Castelnaudary, la transhumance à L'Espérou et le grand festival folklorique d'Amélie-les-Bains. Découvrez toutes les couleurs du Languedoc-Roussillon avec ce guide ExpressMap, qui regorge de descriptions des plus grandes attractions de la région. GUIDE : - des cartes présentant l'emplacement de tous les sites décrits dans le guide - un contenu riche - histoire, culture, nature, traditions, curiosités et anecdotes - des informations pratiques - jours et heures d'ouverture, prix des billets, conseils sur le transport public, l'hébergement, le climat - des renseignements sur la cuisine locale, des bons plans achats et un calendrier d'événements - une mise en page claire qui facilite la recherche d'informations - des images en couleur. ATLAS : - un atlas détaillé du Languedoc-Roussillon, avec les attractions présentées dans le guide - échelle 1 : 300 000. CARTE : - une carte laminée détachable incluse dans la publication (échelle 1 : 330 000) - tous les sites décrits dans le guide sont facilement repérables sur la carte - avec des plans supplémentaires de Perpignan et de Montpellier.