Toutes les vaches de France. D'hier, d'aujourd'hui et de demain

L E L I V R E L E P L U S C O M P L E T S U R LES RACES DE VACHES DE FRANCE La France compte parmi les pays d'Europe qui possèdent le plus grand nombre de races bovines. Certaines d'entre elles sont bien connues, car elles ont essaimé à travers le monde entier, comme la Charolaise ou la Limousine, reconnues pour la qualité de leur viande. D'autres font partie de notre paysage campagnard comme la Prim'Holstein qui est la principale vache laitière. D'autres encore sont intimement liées aux terroirs comme la Normande et ses vergers, la Salers et ses volcans, la Tarentaise et ses hauts sommets alpins, la Raço di biou et la Camargue, etc. A côté de ces races répandues, la France a réussi à maintenir des races locales, très rustiques, avec de petits effectifs, mais qui jouent un rôle important dans certains produits typés, l'agriculture biologique et le circuit court de distribution. Enfin, plusieurs dizaines de races ou de populations bovines ont disparu au cours des deux derniers siècles. Elles sont souvent à l'origine des races actuelles. C'est l'histoire, l'évolution et l'avenir de toutes ces races françaises qui sont ainsi traités dans ce livre. Toutes les races bovines de France, présentées selon leurs régions. Plus de 600 photographies, anciennes ou contemporaines. Evolution et perspectives des races de vaches à travers l'histoire.