Les Etats-Unis contemporains. Mémento bilingue de civilisation, 4e édition

Une nouvelle édition actualisée de ce mémento bilingue de civilisation des Etats-Unis avec des lexiques par chapitre. Cet ouvrage bilingue est destiné aux étudiants de classes préparatoires et de 1er cycle universitaire, ainsi qu'aux étudiants en sciences politiques. Cette nouvelle édition mise à jour ne propose pas un inventaire exhaustif de tous les phénomènes socio-culturels aux Etats-Unis. Elle s'attache à présenter, sous forme synthétique, en quatre chapitres dont les titres sont empruntés au préambule de la Constitution américaine, les principaux aspects et les tendances majeures de la civilisation des Etats-Unis telle qu'elle s'offre à nous aujourd'hui. Cet ouvrage doit permettre de mieux comprendre un pays et un peuple trop souvent décrits par simples stéréotypes. Le texte est présenté en anglais et en français sur une double-page, le vis-à-vis des paragraphes permet à l'étudiant travaillant de manière autonome de s'exercer soit au thème, soit à la version de manière souple et progressive. Chaque chapitre est complété par un lexique.