La construction de l'État monarchique en France de 1380 à 1715

Un manuel en partenariat avec l'APHG sur la question d'histoire médiévale et moderne du CAPES 2023 et 2024 et de l'agrégation externe de géographe 2023. Cet ouvrage, conçu en partenariat avec l'APHG, propose des articles sur la question d'histoire médiévale et moderne au programme du Capes d'histoire-géographie 2023 et 2024 et au programme de l'agrégation externe de géographie 2023 : la construction de l'Etat monarchique en France de 1380 à 1715. Les lecteurs, étudiants, enseignants et grand public pourront découvrir les contributions des spécialistes du sujet. L'ouvrage indispensable pour la préparation du Capes et de l'agrégation mais aussi un ouvrage de référence.