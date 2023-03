Le mentaliste qui a changé ma vie

Après son spectacle, un mentaliste enseigne à Lucie les neuf secrets pour l'accompagner dans la construction de sa nouvelle vie. Pour Lucie, tout commence dans un théâtre parisien. Une PNI (Peluche Non Identifiée) lui tombe dessus et la voilà propulsée sur scène. Elle ne le sait pas encore, mais le mentaliste qu'elle rencontre ce soir-là, Maxence, va changer sa vie. D'habitude introvertie, Lucie se découvre une aisance insoupçonnée sur les planches. Mais que lui a donc fait ce mentaliste ? Elle décide de le retrouver et de lui demander conseil pour résoudre certains problèmes de sa vie, comme sa relation avec ses parents, qui ne la satisfait pas vraiment, ou sa difficulté à trouver sa place au travail. Rien de très grave, en fait, si ce n'est un indépassable sentiment d'insatisfaction. Mentaliste, psy, coach : quelle est la véritable identité de Maxence ? Et pourquoi accepte-t-il de dévoiler ses secrets à Lucie uniquement sous certaines étranges conditions ? Ne communiquer que par courrier papier, ne jamais utiliser de téléphone ou Internet, ne se rencontrer que dans les allées d'un jardin public parisien... Lucie entame alors un chemin initiatique au cours duquel le mentaliste lui révèlera les neuf secrets qui l'accompagneront dans la construction de sa nouvelle vie.