Minecraft. Le grand livre des trucs et astuces - Spécial redstone

Le guide incontournable pour tout savoir sur la redstone dans Minecraft ! Retrouve dans ce guide plus de 200 astuces INDISPENSABLES pour maîtriser la redstone, l'électricité de Minecraft ! Apprends comment la dénicher, crafte tes premiers éléments simples (répéteur, torche, comparateur de redstone...) puis lance-toi dans des constructions électriques INCROYABLES ! Ce guide te donnera toutes les clés pour automatiser tes systèmes et créer des mécanismes à l'infini... La redstone dans Minecraft n'aura plus de secrets pour toi ! Un guide non-officiel. Dans la même collection : " Le grand livre des trucs et astuces ", " Le grand livre des trucs et astuces - Spécial Construction " " Le grand livre des trucs et astuces - Spécial Survie " et " Le grand livre des trucs et astuces - Spécial Biomes ".