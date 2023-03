Un vent les pousse

Bordeaux, 2025. Gilles, romancier sur le déclin, partage la garde de sa fille Chloé avec son ex-épouse. En tant qu'humaniste, il est scandalisé de se retrouver un matin convoqué à l'école maternelle pour des propos racistes que son enfant de cinq ans aurait tenus dans l'enceinte de la cour de récréation. Lors de cet entretien, la directrice de l'école lui annonce que Chloé va devoir être soumise à une série de tests psychologiques, désormais exigés par l'administration dans ce type de situation. Mais Gilles refuse de donner son accord et, de ce fait, se voit retirer la garde de sa fille. Soutenu par une jeune journaliste conservatrice et un sulfureux magistrat à la retraite, il s'engage alors dans une lutte juridique et médiatique incertaine qui le conduira progressivement à la radicalité. Après "Attrition" , un premier roman très personnel qui l'a placé parmi la vague montante des auteurs antimodernes, Frédéric Bécourt pointe ici les ravages invisibles d'une société contemporaine en quête constante d'innovation mais en manque de repères. Au fil d'un récit poignant, il s'attache à dépeindre avec une grande humanité le quotidien de femmes et d'hommes devenus les otages, ou parfois même les instruments, d'affrontements idéologiques qui les dépassent. Ingénieur de formation, Frédéric Bécourt a 49 ans. Il vit et travaille à Bordeaux.