Ma bible du devenir parent. De la conception aux premiers mois de bébé

Les conseils sur l&prime ; accueil d&prime ; un nouveau-né ; sont nombreux, mais n&prime ; abordent souvent que l&prime ; aspect technique et gé ; né ; raliste de cette arrivé ; e bouleversante. C&prime ; est là ; que se dé ; marque la mé ; thode SVP (Sé ; ré ; nité ; à ; votre porté ; e), breveté ; e et dé ; jà ; utilisé ; e par de nombreux professionnels : cette mé ; thode de pré ; paration à ; la parentalité ; et d&prime ; accueil de l&prime ; enfant met la dimension é ; motionnelle au centre de la construction familiale. L&prime ; objectif de cette mé ; thode est de favoriser la sé ; curité ; affective et é ; motionnelle des parents et de l&prime ; enfant, pour pré ; server la sé ; ré ; nité ; de chacun et un attachement é ; quilibré ; .

La premiè ; re partie de cet ouvrage pré ; sente la mé ; thode et les disciplines sur lesquelles elle s&prime ; appuie &ndash ; notamment la sophrologie, la mé ; ditation, l&prime ; hypnose et l&prime ; é ; nergé ; tique &ndash ; , ainsi que les diffé ; rentes é ; tapes du devenir parent, du projet de bé ; bé ; à ; ses premiers mois. Des té ; moignages illustrent la pluralité ; des expé ; riences possibles.

La seconde partie permet de mettre en application la mé ; thode, tant pour les parents que pour les professionnels. Les pratiques sont classé ; es par thé ; matiques, pour un accè ; s simplifié ; en fonction des besoins du moment (in utero, naissance, premiers jours, etc.), et chacune est pré ; senté ; e avec une partie explicative (intentions, objectifs, bienfaits) et une partie animation (contenu pré ; cis permettant l&prime ; application).

Cette mé ; thode aux effets remarquables s&prime ; adresse à ; tous les parents et soignants, et n&prime ; oublie pas d&prime ; é ; voquer les naissances pré ; maturé ; es, le deuil pé ; rinatal, l&prime ; adoption, la PMA et nombreuses autres situations.