Que giro! Le portugais en contexte A2-B1. Réviser et progresser (avec fichiers audio)

Adaptée pour un apprentissage en autonomie ou en cours avec un professeur, cette méthode de portugais du Portugal à destination des lycéens, étudiants ou adultes (pouvant également convenir à ceux qui apprennent la variante brésilienne), permet de progresser à son rythme et selon ses besoins. Reposant sur une histoire inspirée de la vie de tous les jours, elle permet de se familiariser avec le portugais courant en suivant, au fil de 10 chapitres, les aventures de Joana, Tiago et Hugo, à travers le Portugal. C'est donc en contexte qu'il est proposé de découvrir, dans cet ouvrage, la langue portugaise ainsi qu'un grand nombre de richesses culturelles du Portugal tout en améliorant ses compétences de compréhension et d'expression écrites et orales. " Méthode proposée : 1. lire l'épisode situé au début de chaque chapitre en s'aidant du vocabulaire si besoin ; 2. faire les exercices de compréhension écrite ; 3. étudier ou réviser le(s) point(s) de grammaire avant de faire les exercices pour approfondir et consolider ses connaissances ; 4. écouter le fichier audio et faire les activités de compréhension orale pour approfondir les contenus linguistiques et socioculturels acquis lors de la lecture de chaque chapitre puis les mobiliser dans une production écrite ; 5. s'autoévaluer grâce aux corrigés ; 6. à tout moment, pour en savoir davantage, lire les notices culturelles rédigées à la fois en portugais et en français.