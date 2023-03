Fragments de vie d’un référent ASE. La protection de l’enfance au cœur

Ce livre plonge le lecteur dans un exercice professionnel trop souvent confidentiel. L'Aide sociale à l'enfance, si fréquemment stigmatisée, y est décryptée par un professionnel qui a travaillé plus de vingt-sept ans dans l'un de ses services départementaux. Son propos, sans concession, n'hésite pas à écorcher son administration, tout en exposant aussi bien ses réussites que ses échecs, ses fulgurances que ses hésitations, ses satisfactions que ses déceptions. Parler de l'enfance en danger ne doit pas enfermer dans un ton dramatique et/ou neurasthénique. L'auteur traite avec gravité et empathie des situations poignantes qu'il a rencontrées, mais sait aussi utiliser l'humour pour décrire le burlesque, la tendresse et l'émotion de bien d'autres.