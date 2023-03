Gouverner par le chaos. Edition revue et corrigée

Comment devenir le maître du monde en semant le chaos dans le peuple Comment devenir les maîtres du monde ? En centralisant l'ordre et le pouvoir entre les mains d'une minorité et en semant le chaos dans le peuple. La méthode ? L'ingénierie sociale : infiltration des esprits, analyse de nos faits et gestes, contrôle des comportements à distance, marketing de l'intime qui font de nous de bons consommateurs. A partir du XXème siècle, la politique s'est déplacée et concentrée sur des questions purement techniques d'ingénierie des comportements et d'optimisation de la gestion des groupes. Ces pratiques regroupent et appliquent différentes sciences tels le marketing, la cybernétique, le management, la PNL et le storytelling. Leur usage reconfigure les individus dans le sens d'une standardisation afin de prévoir leur comportement et d'opérer une prise de contrôle sans que ces derniers en aient conscience. Vidéosurveillance, portables (téléphones et ordinateurs), cartes de fidélité, cartes à puces, Internet : toutes nos activités sont identifiées et alimentent des bases de données dans lesquelles nous sommes fichés. La collecte de ces informations poursuit un but : le remodelage de notre pensée et de nos comportements. Ce texte prolonge l'essai politique insurrectionnel signé du Comité Invisible et attribué aux inculpés dans l'affaire de Tarnac. Publié d'abord sur le web et y ayant suscité " enthousiasme débridé ou agacement hystérique " (Le Nouvel Observateur), il a été pour cette édition revu et corrigé par les auteurs. Volontairement anonymes, ceux-ci prônent une résistance constructive : " Créer, c'est résister. Résister, c'est créer. "