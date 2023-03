Le charnier de la République

Durant la Révolution française, l'épisode connu depuis comme "la Grande Terreur" (14 juin 1794 au 27 juillet 1794), a été marqué par l'exécution à Paris, place du Trône renversé - aujourd'hui place de la Nation -, de plus de 1300 personnes en six semaines. Ces exécutions en masse ont nécessité le creusement de fosses communes pour recevoir les corps des victimes, véritables charniers institutionnalisés dont les pouvoirs publics ont tenté en vain d'effacer la mémoire, avant qu'ils deviennent un cimetière privé, le cimetière de Picpus. Nombreux sont ceux qui ont été mis à mort pour leur fidélité à la religion et à la foi de leurs ancêtres : par exemple, les bienheureuses carmélites de Compiègne pour lesquelles est actuellement en cours une procédure en vue de leur canonisation équipollente.