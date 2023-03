Le Roi Mégalodon

Timéo est heureux de retrouver ses grand-parents en Grèce. Mais lors d'une balade en mer, il commet l'irréparable : il jette ses détritus dans la mer. Aussitôt il est aspiré dans les fonds marins par un monstre de déchets... Parviendra-t-il à se libérer ? Un thème engagé : la pollution maritime. Des bonus pédagogiques sur le recyclage et le plastique dans la chaîne alimentaire sont présents à la fin du livre. La collection des contes du soir est une collection d'histoires magiques à lire pour bien dormir, à partager pour s'amuser, à explorer pour imaginer et rêver... A lire à votre enfant ou à lui offrir comme première lecture, ces contes emporteront nos jeunes lecteurs dans des univers magiques et colorés. Cette collection est écrite sur des pages légèrement colorées afin de procurer un plus grand confort de lecture. La taille des lettres, l'espace entre les mots et entre les lignes ont été augmentés afin d'aider nos lecteurs à entrer dans l'apprentissage de la lecture. La police choisie est l'opendyslexique afin d'aider les lecteurs novices à mieux reconnaître les lettres. Les digrammes et trigrammes sont identifiés avec un code de couleur. Par exemple tous les "ou" sont en rouge car nous entendons le son "ou" dans r"ou"ge, idem pour le son "on" identifié en marr"on" etc... Il s'agit d'une méthode utilisée par certains orthophonistes et professeurs des écoles afin d'aider les élèves à repérer d'un coup d'oeil ces sons complexes.