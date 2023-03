Je m'appelais Franck

Dans cette premièreautobiographie, écrite avec fougue et sincérité, Vincent Lagaf'raconte le parcours d'un enfant abandonné qui, à la naissance, s'appelait Franck. " Il m'aura fallu près de 60 ans pour comprendre pourquoi je suis comme je suis. Je vais te raconter mon parcours fait de bric et de broc, rempli d'expériences plus ou moins bonnes mais qui m'ont toujours apporté une leçon. Une vie faite de désillusions, de surprises en tous genres et de chocs, qui m'ont fait prendre conscience de la fragilité de l'existence et de la vitesse à laquelle tout cela passe. " De cette jeunesse cabossée il a puisé une énergie et une drôlerie qui lui ont servi de cuirasse. Le Club Med a été pour lui une planche de salut. Casse-cou invétéré, il a frôlé à plusieurs reprises la catastrophe. D'une sensibilité à fleur de peau, il a aussi remonté le chemin de sa vie, retrouvant sa mère biologique et lui assurant qu'il l'aimait. A la lecture de ce récit, on rit et on sursaute. Mais on se laisse aussi gagner par une émotion qu'on n'attendait pas et qui met longtemps à se dissiper.