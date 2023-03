Mon programme anti-inflammatoire

Atteint depuis ses 18 ans de la maladie de Crohn, une maladie que les médecins disaient incurable, Yohan Mannone est aujourd'hui en rémission et n'a plus aucun symptôme grâce au programme santé reminéralisant et anti-inflammatoire qu'il a mis en place au quotidien. Passionné de football, le diagnostic de la maladie l'a poussé à étudier la naturopathie (et particulièrement la micronutrition et la santé intestinale) pour adapter sa nourriture et son hygiène de vie, et enfin accomplir son rêve : devenir footballeur professionnel en ligue 1. Dans ce guide, il livre tous ses conseils santé (hygiène de vie, sommeil, sport, stress, alimentation), mais surtout 100 recettes variées, simples et gourmandes pour soulager l'inflammation et retrouver énergie et vitalité.