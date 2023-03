Genèse d'un autoritarisme numérique. Répressions et résistances sur internet en Russie, 2012-2022

Dans le sillage de la fin de l'URSS, l'internet russe s'est d'abord développé librement, laissant l'initiative à de nombreux acteurs inventant des outils numériques ajustés à leurs usages. Cependant, depuis le début des années 2010, le tournant autoritaire au sommet de l'Etat russe a entraîné le déploiement d'un réseau d'emprises et de contraintes qui s'est resserré tant sur les acteurs que sur les infrastructures numériques du pays. Alors que le réseau russe a longtemps porté les espoirs de démocratisation de la sphère publique russe, son encadrement s'est constitué dans le temps long, au fil de controverses et d'épreuves. Malgré les critiques et les contournements militants et citoyens, l'oppression numérique a participé de la souverainisation politique et de la dynamique belliciste dont le moment culminant a été l'invasion de l'Ukraine en février 2022. Le livre, nourri par les enquêtes de terrain réalisées dans le cadre du projet ANR ResisTIC, dessine un panorama de la gouvernance coercitive et des usages numériques émancipateurs en Russie, de la paix à la guerre. Il met l'accent sur les multiples acteurs et objets numériques au coeur des controverses politiques et des tensions d'usage dans l'espace numérique russe dans les années 2010. Il montre les processus de construction de l'oppression numérique, au fil des critiques, conflits et contournements qui mettent aux prises tant les acteurs publics que privés, tant les partisans de l'ordre du net que les défenseurs de ses libertés. Au prisme du cas russe, ce sont les reconfigurations numériques contemporaines, de la surveillance à la souveraineté, que ce livre interroge.