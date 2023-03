Protégeons les animaux. La forêt

Soulève les rabats situés à l'intérieur du livre et découvre les animaux de la forêt, leur environnement et la raison pour laquelle ils sont en danger. Puis observe bien les dessins et tu seras prêt à jouer avec les cartes mémo ! Un livre-jeu éducatif dedié aux espèces menacées de la planète qui stimule la curiosité et l'apprentissage.