Concevoir son jardin en permaculture

Créez le jardin de vos rêves en embrassant les principes du design permacole que propose cet ouvrage interactif et pratique ! Cet ouvrage a été imaginé pour devenir votre permapote, votre meilleur auxiliaire au jardin ! Il vous propose une méthode inédite et pratique pour concevoir et aménager un jardin durable, efficace, abondant et résilient, avec le moins d'efforts possible. Pas besoin d'être artiste ou expert. e. Vous apprendrez par l'observation de ce qui vous entoure à entreprendre VOTRE projet en harmonie avec l'existant, économe en énergies (humaine, fossiles...) et en eau. Et ce, sur mesure, quelle que soit la taille de votre espace : rebord de fenêtre, balcon, terrasse, petit jardin ou vaste terrain de plusieurs hectares ! Munissez-vous de crayons de couleur, d'un crayon à papier et d'une gomme ; nous vous fournissons le calque, le papier millimétré et les règles à l'échelle pour la réalisation de vos plans et de vos schémas ! A la clé : moins de blessures, de douleurs, de difficultés, de temps passé et de moyens dépensés ; plus de vie, de bonheur et de cultures. Et ce, grâce à un savant mélange des enseignements de la nature, d'efficacité naturelle des (micro-)écosystèmes et d'ingénieux agencements ! Lancez-vous dans l'aventure d'un jardin permacole et sur mesure ! SOMMAIRE Introduction Qu'est ce que la permaculture Les principes de le permaculture Méthode et utilité du design Les outils du design Vos envies pour votre jardin LA METHODE : Etape 1 : Collecter les information (climat, relief, eau, soleil, vents, flore, faune, sol, vos ressources et limites) Etape 2 : Analyser les informations collectées et trouver des symbioses Etape 3 : Créer un design global (exemples, s'entraîner à dessiner) Etape 4 : Mettre en place son jardin Etape 5 : Maintenir et améliorer son design Conclusion : Aller plus loin dans la pratique du design