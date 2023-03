Mon bain aux plantes et aux huiles essentielles. 100 recettes à faire soi-même

Une nouvelle vision du bain : relaxant, réchauffant, thérapeutique... Le bain est l'une des manières les plus agréables de relâcher ses tensions, de se détendre et de s'offrir un vrai moment à soi. Agrémenté d'huiles essentielles bien choisies, de tisanes de plantes ou de pétales de fleurs, il constitue une technique simple, agréable et efficace pour lâcher prise, se reposer, lutter contre le stress, se réchauffer en cas de coup de froid, soulager ses muscles et ses articulations... Incorporées dans le bain, les huiles essentielles offrent tous leurs bienfaits par une double action de la voie cutanée et de la voie respiratoire. Le bain aromatique, qui associe les vertus de l'hydrothérapie et de l'aromathérapie, est un remède naturel efficace contre bien des maux du quotidien. En fonction de la forme choisie (bain complet, demi-bain, bain de pieds, bain de bras...), de la chaleur de l'eau et des propriétés des plantes utilisées, il offre la possibilité d'une action ciblée pour un grand nombre de problèmes de santé.