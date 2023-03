Italie du Nord. Guide + Atlas + Carte

Une traversée romantique en gondole à Venise, la folie des achats à Milan, des oeuvres d'artistes de tous les temps à Florence. Nécropoles étrusques, temples romains, châteaux médiévaux et palais Renaissance. 7 600 km de côtes, des pentes enneigées, des vignobles et des oliveraies. Les délices culinaires de l'Italie : pâtes, pizza et risotto dans d'innombrables déclinaisons. Ce guide de l'Italie du Nord vous aidera à découvrir le visage ancien et moderne de cette partie de la botte Italique. GUIDE : - 11 chapitres de découverte - des cartes présentant l'emplacement de tous les sites décrits dans le guide - un contenu riche - histoire, culture, nature, traditions, curiosités et anecdotes - des informations pratiques - jours et heures d'ouverture, prix des billets, conseils sur le transport, l'hébergement, le climat - des renseignements sur la cuisine locale, des idées de souvenirs - une mise en page claire qui facilite la recherche d'informations - des photos en couleur. ATLAS : - un atlas détaillé de l'Italie du Nord, avec les attractions présentées dans le guide. CARTE : - une carte laminé détachable incluse dans la publication (échelle 1 : 650 000) - couvre tout le territoire décrit dans le guide.