Rugby. Clubs et joueurs de légende

Qui n'a pas entendu parler du grand Béziers, du glorieux Lourdes, des incontournables fiefs que composent Narbonne, Castres, Toulon, Brive, Clermont-Ferrand, le Stade Français, le Racing Club de France, Perpignan et bien sûr Toulouse ! Sans compter les prestigieux clubs du Sud-Ouest, Bayonne, Biarritz, Bordeaux-Bègles, Pau, La Rochelle, Mont-de-Marsan, Dax et évidemment Agen. Ce livre pose un regard empli de tendresse sur les visages d'un rugby d'autrefois où les souvenirs et les mythes se mêlent avec talent à la réalité d'un jeu où l'inf-dividu est valorisé par l'esprit collectif. Il propose un voyage à travers les rebonds du temps et d'un ballon à tout jamais capricieux. Illustré par 500 documents d'époque, cet ouvrage raconte donc l'histoire du rugby en france, des premiers pas en 1872 à nos jours. En 150 ans, le monde de l'ovalie s'est créé des mythes, des légendes, à travers des clubs, des joueurs, des satdes, des ambiances, des couleurs...