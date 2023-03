Le tour de la Seine-Maritime à vélo

Une boucle au départ de Rouen, une expérience cyclotouristique, accessible à toutes et à tous. Le Tour de Seine-Maritime s'invite au coeur d'un casting cinq étoiles du voyage à vélo : l'Avenue Verte-London Paris®, La Vélomaritime®, La Véloroute du Lin et La Seine à Vélo®. Un périple au long cours, terre, mer et fleuve, où le pays de Bray, la Côte d'Albâtre ou encore la vallée de la Seine composent des paysages insoupçonnés. Des informations culturelles et touristiques sur le patrimoine pour chaque étape. 30 cartes détaillées, des conseils et des informations pratiques (loueurs de vélos, hébergements "Accueil vélo" privilégiés...). En couverture : sur La Seine à Vélo® à Villequier.