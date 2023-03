Danser sous la pluie

Un recueil poignant et intimiste, qui nous plonge dans les méandres de l'âme humaine Dans ce nouveau recueil poétique, Pauline Bilisari plonge encore plus profondément dans les mystères de la psyché humaine grâce à sa plume délicate et mélodieuse. Suivez-la dans son exploration de la vie et des blessures que celle-ci peut provoquer, et découvrez avec elle la complexité des émotions. Enfin, laissez-vous porter par des poèmes intenses et saisissants dans lesquels chaque vers, chaque mot est soigneusement pensé afin de refléter la beauté de l'existence et la vulnérabilité de la poétesse.