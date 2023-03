Mon grimoire de sorcière intuitive. Rituels, recettes et sabbats d'une année ensorcelée

Un grimoire illustré, riche d'activités, de recettes et de rituels, qui vous permettra de vous reconnecter à vos sens et à vous-même ! Un grimoire richement illustré et écrit pour vous aider à vous reconnecter à vos sens, pour faire ressurgir l'enfant que vous êtes et pour vous encourager à être vous-même. Ce grimoire est composé de 14 chapitres, un pour chaque célébration, qui contiennent eux-mêmes : > un "pense-doux" symbolique des fêtes ; > un moodboard inspirant ; > une histoire détaillée des traditions (sabbats, esbats) ; > des propositions pour célébrer ; > un rituel sacré pas à pas ; > un atelier créatif ; > une recette végétarienne adaptée à la saison ; > un espace pour écrire sa propre manière de célébrer ; > un test : "Quelle sorcière es-tu ? " ; > des annexes de yoga ; > de nombreuses photos.