Les magiciens du crépuscule

Sectes, sociétés secrètes et complot mondial Sociétés secrètes, Illuminatis, conspirations de l'ombre... Les théories du complot nourrissent l'imaginaire collectif depuis toujours. Jean-Pierre Monteils, passionné d'énigmes historiques et auteur de plusieurs ouvrages sur le sujet, ouvre une réflexion inédite et passionnante sur la question des sectes, complots et sociétés secrètes, et leur place dans l'imaginaire collectif aujourd'hui.