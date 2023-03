Arcadia Bell Tome 3 : Rallier les ombres

Arcadia Bell, alias Cady, a eu une année difficile, mais le pire est encore à venir ! Une vague de crimes s'abat sur la ville, et des Terriens dotés de capacités démoniaques surréalistes prennent le bar de Cady pour cible. Quelque chose ne tourne pas rond, pas rond du tout... Aidée de son petit ami, le démon Lon, Cady se lance à la recherche des personnes qui lui ont fait du tort. Mais les criminels ne sont pas les seuls à subir des métamorphoses surnaturelles : les capacités de Cady évoluent et deviennent incontrôlables. Et si le monstre, c'était elle ? Et si elle mettait en danger tout ceux qu'elle aime par sa seule présence ? Poussez la porte du Tiki bar !