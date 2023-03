Ténébreuse alliance. Tome 1, Sans âme

Nom : Lilya Age : 25 ans Statut : Célibataire Emploi : Gérante d'un manoir Particularité : Aucune. Pas fun, comme CV. Pas fun du tout dans un monde où les vampires sont sortis de leur cercueil et vivent avec les humains. Encore moins fun quand trois vampires particulièrement canons, Leif, Caïus et Titus (avec de tels noms, on ne peut être que canons, non ? ) débarquent au manoir et m'annoncent qu'ils reprennent les rênes de l'entreprise... Et encore encore moins fun quand des jeunes femmes commencent à disparaître dans la région. Disparition de jeunes femmes, vampires... Vous voyez le lien ? Moi, Lilya jure solennellement de ne pas me faire remarquer, d'être gentille et... A qui je vais faire croire ça ? J'ai une trop grande gueule pour me tenir à carreau ! Je n'ai peut-être pas de pouvoirs magiques, mais j'ai un charme indéniable, et des employés fidèles. Tout ce qu'il faut pour évoluer dans ce monde de brutes, et ne pas céder au charme de mes nouveaux patrons. Ouais... Enfin, j'aimerais bien avoir moi aussi un petit don pour... Je ne sais pas. Survivre ?