Petit conte gourmand alsacien. Le défi de la fratrie Berg

Vous tiendrez entre vos mains un conte qui donne des recettes de cuisine alsaciennes. A` moins que ce ne soit un recueil de recettes amene ? es par un conte... C'est comme vous pre ? fe ? rez ! Le conte, c'est l'histoire de trois enfants d'aubergistes charge ? s de ge ? rer la ferme pendant la courte absence de leurs parents. Normalement, il n'y aura pas de clients ; on leur a con e ? l'entre- tien habituel des animaux et des locaux. Toutefois, sur un quiproquo, la petite Rosala acceptera la re ? servation d'une grande table ? e de chasseurs affame ? s qui, de surcroi^t, s'attendent a` manger des escargots. Est-ce que Su ? sala, sa grande soeur responsable et Sa ? ppala, le cadet e ? tourdi, sauront relever le de ?? Les recettes, ce sont celles des plats rencontre ? s au l de l'histoire : la tourte au Riesling, la tarte aux quetsches et les fameux Fleischschnacka.