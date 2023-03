Un curé dans les vignes. Le recueil des jours de la vendange de François Delachère, curé de Volnay (1726-1781)

Suivre et comprendre l'histoire des vendanges au quotidien à Volnay au XVIIIe siècle. Nommé en 1725 curé de Volnay, paroisse située au sud de Beaune, déjà célèbre par ses vins rouges, François Delachère y est resté pendant cinquante ans. Auteur de textes d'histoire religieuse locale, il s'intéresse aussi de très près aux productions des terres rattachées à la cure, qu'il gère et dont il perçoit les revenus : près d'un hectare et demi de vignes dont la plus grande partie, située dans des terroirs renommés, est plantée en pinot noir. Son activité de producteur l'amène à rédiger, année par année, de 1726 à 1782, un Livre des jours de la vendange de Vollenay, ici reproduit. Ce document est complété par un registre de caractère comptable, intitulé Manuel, dont les informations éclairent la gestion minutieuse du curé.