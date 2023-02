Le royaume du Nord Tome 3 : La reine insoumise

Lâcher prise ou douter. Croire ou trahir. Face aux épreuves de la vie, seule la confiance brise les faux-semblants. Maintenant que leurs ennemis sont enfin maîtrisés, Eugénie et Kovan rêvent d'un avenir lumineux. Pourtant, alors que le couple vogue vers Antille pour assister au mariage de l'héritier du sérénissime, un péril plus grand encore guette Eugénie dans l'ombre. Entre trahisons et mensonges, Eugénie est confrontée à bien des désillusions. Manipulée même par son mari à qui elle a offert son coeur, il est temps pour elle de s'émanciper et de prendre le contrôle de son destin. Lorsque le dernier secret du kaezer est déterré et fragilise sa position, Eugénie devra choisir son camp et l'avenir qu'elle souhaite avant qu'il ne soit trop tard. Mais la confiance bafouée peut être une terrible conseillère et raviver bien des rancoeurs... #Fantasy #Romance #Complot #Royauté #JeuDePouvoir #Voyage