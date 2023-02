Les âmes du gardien Tome 2 : Les âmes libérées

Les gens ne sont pas toujours ce qu'ils prétendent être... Tomber amoureux d'un gardien quand on a fui le surnaturel toute sa vie, ça craint. Tomber amoureux d'un gardien "immortel" , mais empoisonné, qui doit s'injecter du sang pour se maintenir en vie, c'est encore pire. Après le décès de son frère, Chris n'avait pas besoin de davantage de complications et, pourtant, il n'a d'autre choix que d'y faire face. En plus de tout faire pour Romain, il a comme nouvel objectif de protéger Vaëmohn, même si cela implique de parcourir le monde à la recherche des âmes disparues, de frôler la mort et de devoir affronter un fléau grandissant qui s'attaque directement aux gardiens. Et aux humains ? Chris est prêt à tout pour sauver l'homme qu'il aime et récupérer l'âme de son frère. Cependant, au fil de son voyage, il va vite se rendre compte que, parfois, rester dans l'ignorance est moins douloureux que d'être confronté à la vérité. Et que les personnes qui vous plantent un couteau dans le dos sont souvent celles en qui vous aviez le plus confiance. #immortels #criminologie #surnaturel #MM