La meute de Sherwood 

Et si Robin des Bois n'était pas celui que vous pensiez ? Robin de Locksley a tout pour lui : titre, richesse, amitié et rêves. Peut-être même l'amour. Du haut de son arrogance, il ne se doute pas un instant que sa vie est sur le point de basculer, car entre plaisir et sens du devoir, des ombres se glissent : celle des morts auprès desquels il s'est parjuré ; celle d'un rival, futur shérif de Nottingham ; celle d'hommes maudits portant des peaux enchantées ; celle du chef de Sherwood, aussi attirante que repoussante. Entre loups-garous et brigands, redécouvrez l'histoire de Robin des Bois. #MM #Fantasy #Métamorphes #RobinDesBois #Réécriture --- "Une réécriture de l'histoire de Robin des bois, qui va vous emporter dans une autre époque, avec une touche de fantastique. Robin va se découvrir, au fil des pages, et même si on verse quelques larmes, on se laisse vite intriguer par le chef de la forêt de Sherwood. A découvrir". Blandine - Relectrice éditoriale