La fée qui ouvrait les coeurs. Un conte initiatique pour découvrir la magie de nos chemins intérieurs !

Un magnifique conte spirituel ! Une fée, dont la mission est de parcourir la Terre pour diffuser l'amour et régler les conflits entre les hommes, toujours accompagnée de son doux ami le lapin, rencontre un elfe au cours d'un rêve éveillé. Tout occupée à ses multiples missions et faisant des rencontres aussi décisives et symboliques les unes que les autres, elle n'aura de cesse de retrouver son ami l'elfe, de comprendre qui il est et pourquoi il lui apparaît... Dans ce conte, la fée vous invite à la suivre pour explorer avec elle toutes les facettes de l'humanité. Partez à la rencontre de toutes les âmes de la Terre... Traversez le temps et les âges, visitez les différentes couches de l'Univers, explorez le cosmos, dansez la vie, affrontez les guerres et les traumatismes de l'humanité, faites jaillir la lumière, l'amour et l'unité ! Vous plongerez dans un univers singulier et puissant, sublimé par la plume à la fois poétique et ancrée dans la matière d'Anne Ghesquière, ainsi que par les illustrations sublimes et hors du temps d'Izumi Idoia. Un voyage merveilleux et percutant à la découverte de vous-même et de votre âme... Vous n'en ressortirez pas indemne.