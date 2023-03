Les enfants-cygnes suivi de La chanson du chevalier au cygne. D'après le ms. Paris, BnF fr. 12558, Edition bilingue français-latin

Ces oeuvres médiévales rassemblées constituent le prologue des trois plus anciennes épopées de la croisade. La première édition bilingue de ce diptyque. Les Enfants-Cygnes et La Chanson du Chevalier au cygne visent à glorifier la famille Boulogne-Bouillon en lui attribuant un aïeul mythique, parangon d'une chevalerie christique, digne du héros de la première croisade, Godefroy, " l'avoué du Saint-Sépulcre ". Si le poète des Enfants-Cygnes rédige un conte courtois dont les éléments merveilleux sont rationalisés et christianisés, l'auteur de La Chanson du Chevalier au cygne offre une chanson de geste classique mais il l'enrichit de traits féeriques et d'aspects romanesques. La première édition bilingue de ce diptyque retranscrit et traduit le texte du manuscrit BnF fr. 12558.