Afghanistan, la spirale infernale

Un témoignage aussi poignant qu'engagé sur l'histoire récente de l'Afghanistan, du départ des Talibans à leur retour le 15 août 2021. L'histoire débute le 15 août 2021, jour de l'invasion de l'Afghanistan par les Talibans. Les auteurs entrecroisent, mêlent et lient les récits de personnes d'horizons très différents, mais qui ont en commun d'avoir vécu ce jour de l'invasion comme un point de bascule. Ce livre est le témoignage d'une parenthèse historique et politique ; mais c'est aussi le récit d'une amitié profonde entre un médecin afghan, Nadjibullah Bina, et Eric Cheysson, médecin français exerçant en Afghanistan. Ce livre est un hommage poignant et bouleversant à tous ceux qui sont battus pour la liberté en Afghanistan. C'est aussi, comme le revendiquent les auteurs, un plaidoyer salutaire pour ce pays qui mérite d'être aidé.