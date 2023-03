Comprendre et mettre en oeuvre le diagnostic des risques. Développer les compétences ERM d'un organisme

Comment mettre en place le diagnostic systématique de tous les risques au sein de son organisme ? Cet ouvrage donne les outils indispensables pour mettre en oeuvre ce diagnostic systématique des risques, en identifiant les interconnections qui peuvent être une menace, mais aussi en dégageant des opportunités pour un véritable avantage concurrentiel. Les deux dernières années (Covid, guerre en Ukraine, catastrophes climatiques) ont montré l'urgence de veiller à l'optimisation des programmes de gestion des risques par les données, les mesures et la technologie. Les modèles de gestion des risques doivent inclure une meilleure compréhension du monde et développer une gestion efficiente de tous les risques en intégrant la description des pires scénarios pour garantir la résilience des organismes. L'analyse des menaces émergentes (cyber-attaques) grâce à une approche systémique (ERM) est une nécessité. Le partage des données inter-organisationnelle, des processus opérationnels et des politiques permet de relever les défis essentiels, à savoir : -L'intégration opérationnelle : capacité des dirigeants à établir une coordination plus étroite entre les activités opérationnelles distinctes menées par différentes personnes et groupes de travail au sein de l'organisme pour déboucher sur un processus opérationnel unifié. -L'intégration sociale : capacité et volonté de différents acteurs, groupes de travail ou unités opérationnelles de travailler ensemble afin d'élaborer, d'établir et de mettre en oeuvre des processus opérationnels intégrés. L'ERM doit s'impliquer et s'intégrer davantage dans les activités quotidiennes des organismes. Il n'est plus l'apanage d'une fonction secondaire ou distincte mais bien l'affaire de tous. La mise en place d'une formation-action de vos collaborateurs pour donner une maîtrise du processus de gestion des risques et du diagnostic des risques est entre vos mains !