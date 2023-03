Coeur dans Son Coeur

C'est en 2016, à l'âge de 59 ans, que Véronique, en fin de carrière dans le domaine médical, à bout de souffle, après un burn out professionnel et des épreuves de souffrances morales successives, a vécu une belle expérience spirituelle au sanctuaire Notre-Dame de Grâces de Cotignac. Elle découvrit alors le chemin d'épanouissement de son âme. Ce livre est un témoignage poignant, décrivant comment le Christ est venu la chercher dans une succession d'échanges intimes. Actuellement atteinte par deux cancers, son cÅur ne pouvait plus se taire.