Oeuvres complètes. Volume 6, Tome 2, Ecrits de christologie

SUITE DU SUCCES MONDIAL DE "JESUS DE NAZARETH" (partie A) "Depuis soixante ans, les différents thèmes de la christologie sont au centre des activités de Benoît XVI et de son enseignement en tant que professeur, en tant qu'évêque et en tant que Pape". Enquêter sur "le lien inséparable entre histoire et transcendance, combiner la perspective d'en-haut avec la perspective d'en-bas, le Jésus de l'histoire et le Christ de la foi" tel est l'objectif que s'est proposé Benoît XVI avec so n Jésus de Nazareth. A partir des acquisitions historiques et des récits des Evangiles, il a su proposer avec beaucoup de clarté une vue d'ensemble sans précédemt sur la personne de Jésus et suciter de part le monde un débat durable. Une contribution aussi bien confessante que stimulante pour la réflexion. PARTIE B : REGARD SUR LE CRUCIFIE LE MYSTERE PASCAL DU CHRIST PARTIE C : MESSIE ET FILS DE DIEU : LE MYSTERE DE LA PERSONNE DE JESUS