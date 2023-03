Les cactus

"Si, à 40 ans, je ne décroche pas une place récurrente dans le domaine de l'humour au sein d'un média belge, quel qu'il soit, j'arrête le métier ! " ... Et c'est le 1er septembre 2010, le jour même de ses 40 ans, que Jérôme de Warzée distille sa première chronique sur les ondes de VivaCité dans son émission Un cactus dans le Waterzooi. Chaque matin, il tente l'équilibre, entre écriture polysémique, second degré, sarcasmes, jeux de mots, et vérités (enfin presque). Ce cinquième tome est dans la même veine que les quatre premiers si ce n'est qu'il s'est passé deux ans depuis la parution du tome 4 et deux ans riches en actualité ! Covid, Reine Elizabeth, Ukraine, Mondial... rien ne passe à la trappe. Ce livre est un florilège de ses meilleures chroniques radiophoniques. Classées chronologiquement, elles proposent un regard cynique et irrévérencieux sur l'actualité belge et internationale et se savourent sans modération.