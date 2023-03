Les p'tits Normands cuisinent au beurre

Eva et Maxime organisent un pique-nique 100 % normand sous les pommiers. Au programme : tartines de beurre, caramels d'Isigny, verres de lait, et bien sûr, l'inégalable tarte aux pommes ! Pour cela, ils doivent rassembler tous les ingrédients : acheter le beurre sur le marché, les oeufs et le lait à la ferme, le pain à la boulangerie, les caramels chez le marchand, cueillir les pommes et cuisiner la fameuse tarte. Une aventure qui tournera inévitablement en bataille de farine dans la cuisine avant de se terminer en festin sous les pommiers ! Miam, un vrai régal ! Les P'tits Normands, ce sont des albums de littérature jeunesse pour les enfants de 4 à 6 ans. Ils relatent les fabuleuses aventures d'Eva et Maxime, un frère et une soeur, qui découvrent, à travers leurs jeux, la Normandie, sa culture, son histoire, sa gastronomie, son environnement... Les enfants s'identifieront à leurs héros et les parents au couple qui apparaît régulièrement dans les albums. Chaque titre aborde une situation différente de la vie quotidienne d'Eva et Maxime en mettant en exergue l'aspect régionaliste. Les prochains albums continueront dans cette veine : "... à la ferme" , "... au marché" , "Vive la pluie" , "... font du bateau" , "Les Vikings" ...