Paul ou la subversion chrétienne

Le théologien Jean-Marie Ploux nous invite à nous inspirer de la figure de l'apôtre Paul en s'arrêtant plus particulièrement sur sa conversion. Contrairement à ce qu'on a l'habitude de lire et de transmettre, celle-ci ne se limite pas à l'expérience du chemin de Damas où il découvre le Messie ressuscité, en témoigne sa Lettre aux Thessaloniciens. Il y a une autre conversion dans la vie de Paul, souligne l'auteur, celle vécue à Corinthe quand il prend conscience que la Croix est au fondement de la foi. Ce renversement, il est bien sûr au cÅur des Evangiles. Il touche non seulement le rapport de l'homme à Dieu, mais aussi la conception même de Dieu. Il s'agit de perdre sa vie pour la retrouver. Cette intuition sera expérimentée dans la chair des premiers chrétiens jusqu'à ce que l'Eglise succombe à la tentationA du pouvoir au temps de Théodose.