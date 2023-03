Théâtre(s) N° 33, printemps 2023 : Etre comédien aujourd'hui

Théâtre(s) place la création et l'art dramatique au coeur de son concept éditorial. Théâtre(s) apporte dans la vie culturelle, intellectuelle et médiatique un regard neuf, vivant et engagé sur l'actualité du théâtre et de ceux qui le font : artistes, comédiens, metteurs en scène, auteurs, concepteurs de décors, responsables de théâtres, de festivals et de compagnies… Conjuguant plaisir de lecture, points de vue critiques, apport de connaissances et richesse de contenu, Théâtre(s) célèbre l'art dramatique dans toutes ses composantes ! Trimestriel, Théâtre(s) paraît le premier jour de chaque saison.