Piquant, pas piquant. 30 recettes coréennes simples et authentiques

Ce livre présente 30 recettes simples et authentiques propres à la cuisine coréenne dans leur version épicée et non épicée pour convenir au goût de chacun. Réalisé et illustré par une Coréenne qui connaît les goûts du public occidental, ce livre constitue une excellente initiation à cette cuisine encore peu connue mais dont les qualités gastronomiques ne cessent d'être mises en valeur. L'ouvrage contient un lexique détaillé des produits utilisés ainsi qu'une liste d'épiceries coréennes francophones.