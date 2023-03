La Guyane entre Terre et Mer

La Guyane c'est avant tout, un trésor de biodiversité. Il y a par exemple autant d'espèces de fourmis sur un seul arbre de la forêt amazonienne que dans toute la Grande-Bretagne. On recense 4 fois plus d'espèces d'amphibiens en Guyane que dans toute la France continentale ; idem pour les reptiles (dont font partie les tortues, les caïmans et les lézards). Quant aux oiseaux, on en compte 700 espèces, bien plus que l'Europe entière. Voilà pour la Faune. Pour la Flore, c'est encore plus impressionnant. Selon le WWF, "En moyenne, on retrouve dans 1 hectare de forêt guyanaise plus d'espèces de plantes que dans l'ensemble de l'Europe continentale" . Voilà de quoi faire saliver les amateurs de belles balades, curieux du vivant, passionnés de la nature qui nous entoure. Au cours des 23 balades que comporte ce guide, vous découvrirez quelques-unes des plantes et espèces d'animaux, spécifiques de cette région. Il est tout à fait possible de marcher en Guyane en toute autonomie si on suit les chemins de ce guide qui vos emmène sur les plages, dans les marais, dans les savanes, sur les îles et au coeur de la forêt équatoriale. La Guyane, c'est aussi une partie de notre histoire. Celle du bagne notamment avec les affaires Dreyfus ou Seznec et les évasions de Papillon. C'est aussi la quête de l'or. Le littoral guyanais se laisse ainsi découvrir au fil de 23 balades à la recherche d'un patrimoine naturel et historique unique. L'application mobile vous suit sur le chemin. SURVOLEZ les balades en 3D