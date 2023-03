Le temps est assassin

Seule survivante de l'accident tragique qui a coûté la vie à son frère et à ses deux parents en Corse lorsqu'elle avait 16 ans, Clotilde, retourne sur les lieux du drame après 25 ans. Jusqu'à ce qu'elle reçoive une lettre de sa mère, Palma, présumée morte dans l'accident... Seule survivante de l'accident tragique qui a coûté la vie à son frère et à ses deux parents en Corse lorsqu'elle avait 16 ans, Clotilde, accompagnée de son mari Franck, part rejoindre sa fille Valentine sur les lieux du drame où elle n'a pas remis les pieds depuis 25 ans. Mais à peine est-elle arrivée que des incidents se multiplient jusqu'à ce qu'elle reçoive une lettre de sa mère, Palma, présumée morte dans l'accident... Clotilde décide alors d'enquêter afin de découvrir la vérité sur ce qui s'est réellement passé à l'époque et qui pourrait la mener jusqu'à sa mère qu'elle espère encore vivante...